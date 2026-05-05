La Generalitat autoritza el refinançament de 3.000 milions del seu deute amb el FLA

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern ha autoritzat el refinançament a través de préstecs bancaris de fins a 3.000 milions d'euros del deute de la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).
L'objectiu de la mesura passa per "continuar reduint el cost del deute de la Generalitat i diversificant-ne les fonts de finançament", que des de fa més d'una dècada estaven molt concentrades en el FLA, informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
La Generalitat preveu sol·licitar ofertes i buscar el moment "més favorable" per formalitzar les operacions en funció de l'evolució dels tipus d'interès, continua el comunicat.
Aquesta autorització en segueix una altra similar de l'estiu passat, quan, "aprofitant un context de reducció de tipus", la Generalitat va recórrer al mercat bancari per refinançar fins a 3.500 milions d'euros de deute corresponents al FLA del 2023, la qual cosa es va acabar per formalitzar en préstecs amb 6 entitats.
També en aquesta línia, el 2026 la Generalitat ha adjudicat 293 milions d'euros de deute a tres entitats financeres a un tipus "molt avantatjós".