La Generalitat atorga 23,5 milions en ajuts per millorar les xarxes de reg fins al 2027

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha atorgat uns ajuts de 23,5 milions d'euros a les comunitats de regants per millorar i modernitzar les xarxes de reg fins al 2027, informa en un comunicat aquest dimarts.
En total, s'han concedit 62 ajuts amb una subvenció global de 23,5 milions per executar una inversió total de 32,2 milions.
Del total, el 2025, es van certificar 22 ajuts amb un import d'inversió de 5,1 milions i una subvenció associada de 3,9 milions que ha abonat ara.