La Generalitat aprova el Segon Pacte per a la Moda Circular per "accelerar" la transició tèxtil

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat, a través de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), ha aprovat el Segon Pacte per a la Moda Circular per "accelerar" la transició del sector tèxtil, segons ha informat aquest diumenge mitjançant un comunicat.
Aquest pacte dona continuïtat al primer, que va ser creat l'any 2022, i ho amplia fins al 2030, així com "reforça la col·laboració entre administracions públiques, empreses, centres de coneixement i entitats socials de tota la cadena de valor del sector tèxtil".
L'acord té alguns objectius concrets: reduir entre un 5 i un 10% la generació de residu tèxtil, aconseguir en el 2029 una recollida selectiva del 30%, incrementar el valor material dels residus recollits selectivament, arribar a una reutilització d'entre el 55 i el 60% i un reciclatge d'entre el 40 i el 50%.
Quan es va establir el pacte, l'any 2022, va haver-hi 55 organitzacions adherides, xifra que ha anat augmentant progressivament fins a les 124.
Segons el comunicat, és necessari impulsar mesures per fomentar la reutilització i l'ecodisseny per aconseguir un sector tèxtil més circular, mentre que explica que serà necessari un nou acord amb un horitzó 2030.