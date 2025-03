La Generalitat aprova un pla per prevenir i combatre el racisme i els discursos d'odi en l'esport

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat un pla d'actuació amb 15 mesures per prevenir i combatre el racisme i els discursos d'odi en l'àmbit de l'esport, segons recullen els acords del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Entre les accions del pla, es preveu organitzar jornades de sensibilització en matèria de racisme en l'esport i impulsar estudis i recerca sobre l'impacte del discurs d'odi i la discriminació en la salut mental dels esportistes, a més de formar en diversitat cultural i drets humans els gestors esportius.

També es pretén adoptar una carta de compromís antiracista per part de clubs i federacions, i impulsar programes d'acolliment per a persones migrades i refugiades i col·laborar amb organitzacions com LaLiga o la Unesco per a la defensa dels drets humans en l'esport, entre altres mesures.

INCIDÈNCIA ESPECIAL CONTRA EL RACISME

El Govern vol incidir de manera especial en el racisme perquè segons l'executiu influeix directament en l'accés i en la pràctica de l'activitat física, perquè "les persones discriminades poden tenir menys oportunitats per participar en esports organitzats i activitats recreatives saludables".

Segons l'Enquesta sobre discriminacions a Catalunya del Departament d'Igualtat i Feminisme del 2024, un 33% de persones reconeix haver patit experiències discriminatòries, xifra que augmenta en el cas de persones magribines o àrabs fins al 53%, i en el cas de persones d'origen asiàtic (54%) i de persones gitanes o negres (58%).