La Generalitat aprova la nova classificació catalana d'activitats econòmiques 2025

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat la classificació catalana d'activitats econòmiques 2025, que adequa l'anterior classificació del 2009 "a la realitat econòmica actual marcada pels canvis derivats" de la digitalització i la globalització, informa la Generalitat en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.

La nova classificació ha estat elaborada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb l'assessorament del Termcat, i incorpora les propostes d'organismes que produeixen estadístiques oficials.

Entre les principals novetats hi ha la creació de nous grups per a les activitats dels serveis d'intermediació com el transport de passatgers o els serveis d'allotjament, a banda de la divisió de les activitats d'informació i comunicacions en dues seccions més clares.

També s'han revisat àmbits com les arts escèniques o els serveis personals perquè quedin més ben identificats.

A més, introdueix millores que permeten comparar els resultats estadístics catalans amb els seus homòlegs espanyols, europeus i internacionals.