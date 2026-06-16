La Generalitat aprova l'acord per consolidar la governança de l'Espai Català Transfronterer

GIRONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Departament francès dels Pirineus Orientals han signat un acord transfronterer d'associació per impulsar un projecte que pretén consolidar la governança institucional de l'Espai Català Transfronterer (EsCaT).
El Consell Executiu d'aquest dimarts ha aprovat subscriure l'acord que millorarà l'estructura de l'EsCaT en l'àmbit jurídic i financer, consolidarà la seva estratègia i reforçarà el paper de la societat civil, informa el Govern en un comunicat.
Aquest projecte de consolidació institucional durarà 3 anys i tindrà un cost total de 687.000 euros, 447.000 dels quals subvencionats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).