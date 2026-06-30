La Generalitat aprova els comptes de l'ICF del 2025, amb 1.000 milions d'activitat directa (+18%)

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha donat llum verda als comptes anuals de l'Institut Català de Finances (ICF) corresponents a l'exercici 2025, en què l'entitat va arribar als 1.000 milions d'activitat directa, un 18% més que l'any anterior.
Aquesta "xifra rècord", segons destaca el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts, coincideix amb el 40è aniversari de l'ICF, nascut el 1985.
Al llarg de l'any va concedir préstecs a gairebé 1.700 empreses; més de la meitat del finançament es va destinar a projectes per criteris socials o ambientals, i la indústria en va ser el sector més beneficiat (327 milions), seguida pel comerç i el turisme (199) i l'habitatge social (151).
Com a novetat, el 2025 l'ICF va obrir la línia Préstecs Emancipació, destinada a facilitar la compra del primer habitatge a joves de fins a 35 anys, permetent a 738 beneficiaris comprar 476 habitatges fins al 31 de desembre.
El Govern també ha aprovat que l'ICF destini els 36,64 milions de beneficis al propi creixement orgànic de l'entitat, amb l'objectiu d'afrontar els reptes els pròxims anys i amb el focus en el finançament d'habitatge protegit.