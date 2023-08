La Generalitat aprova bonificar amb 25 euros els advocats d'ofici per cada escrit en català

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprovat augmentar fins als 25 euros la bonificació per cada escrit en català que presentin els advocats d'ofici.

Així ho ha acordat el Govern en la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts amb l'aprovació del conveni entre l'Administració de la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria, i el Consell dels Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de Catalunya (Cicac) per fomentar el català entre els professionals que presten serveis de justícia gratuïta.

La modificació es realitzarà a través d'una addenda al conveni vigent, que permetrà passar dels 20 als 25 euros de bonificació per cada escrit en català, com una demanda, un recurs o una contestació a la demanda.

Així, la modificació suma un import màxim de 290.608 euros per a l'any 2023 a càrrec de la Conselleria, que farà l'entrega de fons al Cicac mitjançant bestretes trimestrals una vegada rebuts els certificats del trimestre anterior.

Per la seva banda, el Cicac i els col·legis de l'advocacia s'encarregaran de les gestions per abonar als professionals aquest complement econòmic per període trimestral, de forma separada i amb independència de les compensacions que puguin correspondre als professionals.

OPCIÓ LINGÜÍSTICA

Segons ha informat el Govern, els advocats acollits al programa han de comprometre's a presentar en català els escrits que iniciïn en les seves actuacions en el torn d'ofici, a informar els ciutadans dels seus drets lingüístics i fer efectiva l'opció lingüística que triïn, i fer constar l'opció lingüística a ejusticia.cat o altres canals i sol·licitar expressament a l'òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català, si així ho ha demanat el client.

Aquest programa es va iniciar a principis de l'any 2017 com a prova pilot i la bonificació prevista era de 14 euros addicionals per escrit; en la pròrroga aprovada en 2022 i d'aplicació durant 2023 es va incrementar la bonificació dels 14 als 20 euros.

NIVELL C COM A MÈRIT

L'Executiu català també ha aprovat renovar la subscripció del Conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en matèria d'acreditació de coneixement i formació en la llengua catalana per valorar el mèrit lingüístic en els concursos de jutges i magistrats.

D'acord amb aquest Conveni, que el Govern espera que se signi pròximament, el nivell de català que es valorarà com a mèrit per als jutges i magistrats en els concursos passarà del B2 al C1, nivell que adquireixen els estudiants a Catalunya quan finalitzen els estudis secundaris obligatoris (ESO).