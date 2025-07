La Generalitat aprova ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologia 4.0 per 3,2 milions

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha aprovat ajuts per 3,2 milions d'euros a 29 explotacions agràries catalanes per realitzar inversions en maquinària i equips per a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0.

L'import total d'ajut atorgat ascendeix a 3.232.998,24 euros, la qual cosa representa un volum d'inversió de 7,94 milions d'euros, ha informat la Conselleria aquest dissabte en un comunicat.

L'objectiu d'aquests ajuts és millorar la sostenibilitat, la competitivitat i la resiliència del sector agroalimentari des del punt de vista econòmic, mediambiental i social.

Es destinen a inversions en maquinària i equips nous que milloren la gestió ramadera, redueixen l'ús de fitosanitaris i fertilitzants químics, controlen la traçabilitat i la qualitat dels cultius o redueixen l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i l'ús de combustible.

Aquest ajut al sector agrari està dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), i està finançada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i pels fons Next Generation.

La Conselleria avança aquest últim grup d'expedients, amb el qual fins avui s'han aprovat ajuts per a 261 explotacions, per un import total de 28.876.395,90 euros, la qual cosa representa un volum d'inversió de 65,79 milions d'euros.

Les persones beneficiàries dels ajuts són pimes titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes, agrupacions i associacions de productors reconegudes, i empreses pimes que es dediquen a la prestació de serveis agraris.