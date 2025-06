La Generalitat anuncia un pla de ciberprotecció integral de Catalunya i els serveis públics

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha anunciat una estratègia de ciberprotecció integral de Catalunya i els serveis públics des de l'Agència de Ciberseguretat i amb suport de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) del Govern central, amb una inversió "rècord" de 18,6 milions d'euros.

Pretén enfortir la protecció, prevenció i preparació davant d'amenaces digitals i "consolidar la transformació digital" de Catalunya, informa aquest diumenge la Direcció General de Comunicació de la Conselleria de la Presidència en un comunicat.

Entre aquest any i el 2026 es desenvoluparan 27 accions prioritzant set eixos: serveis digitals crítics de la Generalitat, salut, administracions locals, pimes de les TIC, formació de talent, conscienciació ciutadana i reptes tecnològics de futur.

Arribarà a 182 centres sanitaris, tots els ajuntaments amb més de 50.000 habitants, les diputacions, consells comarcals i Conselh d'Aran, i en naixerà una ciberacadèmia, que tindrà continguts en línia per formar professionals de la ciberseguretat, i un assistent intel·ligent per assessorar la ciutadania.

CIBERAMENACES

L'Agència de Ciberseguretat va gestionar l'any passat 3.372 incidents (+26%), la "gran majoria" lleus; va identificar més de 6.900 milions d'atacs (+38%) contra sistemes d'informació i persones d'àmbits gestionats per l'Agència; i aquest any preveu més estafes digitals (per la gran quantitat de dades robades i l'ús de la IA), mentre les empreses es preocupen pel segrest de dades.

La mesura anunciada forma part de la iniciativa Retech del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i està finançada a través dels fons Next Generation de la UE.

ELS SET EIXOS

En l'àmbit sanitari (l'any passat va tenir 1.257 milions de ciberatacs) es comprovarà l'exposició a grans amenaces en els 68 hospitals del SISCAT, i també a 21 CAP a tall de pilot; els hospitals s'adequaran a l'esquema nacional de seguretat (ENS) i se certificaran; i es desplegarà el model de ciberseguretat de l'Agència als 49 centres sociosanitaris i 44 de salut mental del SISCAT.

Per protegir els sistemes digitals crítics de la Generalitat, s'analitzarà el nivell d'exposició als ciberatacs i es farà un pla per reduir-ne el risc (hi ha uns 400 sistemes digitals crítics que donen suport als serveis públics que poden afectar vides humanes com la salut i la seguretat, gestionar informació confidencial o processos clau).

Quant a administracions locals, s'avaluarà el grau d'exposició a les grans ciberamenaces dels ajuntaments de més de 50.000 habitants (superen els quatre milions de persones), diputacions, consells comarcals i Conselh d'Aran, i se'ls adequarà a l'ENS i se certificaran (tot, amb un conveni amb Localret); i una oficina coordinarà el desplegament del Model Integral de Ciberseguretat al Món Local, a més d'accions de formació i conscienciació.

Respecte a les pimes del sector TIC, es col·laborarà amb els agents de representació empresarial de Catalunya, assessorant a les empreses en la certificació i compliment normatiu, per garantir la protecció a la cadena de subministrament.

En foment de la cultura digital, s'impulsarà un assistent intel·ligent que inclourà consells i solucions, i un sistema d'identificació de ciberestafes, a més de campanyes de conscienciació.

Davant d'un dèficit de 13.500 professionals de ciberseguretat (xifra que ha pujat un 12,8% l'últim any), el juny del 2026 naixerà la Ciberacadèmia: una plataforma en línia amb formació contínua no reglada per formar en ciberseguretat i oferir sortides professionals a perfils que ja treballen en altres àmbits.

I naixerà un centre demostrador de tecnologies emergents, davant de les tecnologies quàntiques (que poden amenaçar el xifratge de dades actuals, però també millorar la ciberseguretat): algunes accions seran preparar sistemes per resistir atacs quàntics, adaptant la criptografia actual; plans de migració cap a tecnologies postquàntiques; i garantir la custòdia d'evidències digitals amb el suport d'i2CAT.