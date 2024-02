La Generalitat anuncia ajuts de 7 milions per a la sequera en el sector de l'olivera

TARRAGONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha anunciat aquest divendres un paquet d'ajuts de 7 milions d'euros per mitigar els efectes de la sequera en el sector de l'olivera.

Segons un comunicat, el paquet s'ha pactat després d'una reunió de la Taula Agrària i amb aquest ja són 168 els milions d'euros que la Generalitat ha invertit en el sector.

L'acord amb el sector inclou un ajut de 170 euros per hectàrea en oliveres de secà en tota Catalunya i de 240 euros per hectàrea per a les oliveres de regadiu de les comunitats de Riudecanyes, Margalef i els Guiamets (Tarragona).

La superfície màxima i mínima, respectivament, susceptible de rebre els ajuts és de 70 hectàrees i 1 hectàrea per als professionals i de 15 hectàrees i 5 hectàrees per als no professionals.

Segons la Generalitat, el sector agrari català ja ha cobrat uns 67 milions d'euros d'aquests ajuts que s'han anat concretant durant els últims mesos, i 87 més ja estan en tramitació.