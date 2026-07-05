La Generalitat analitza 15 impostos propis catalans que potser "han deixat de tenir" sentit

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat Alícia Romero ha afirmat que el Govern està analitzant 15 impostos propis de Catalunya "perquè tal vegada alguns han deixat de tenir el sentit pel qual es van crear".
"Els estem analitzant juntament amb els impostos cedits per veure si podem fer algun ajust", ha explicat Romero en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press en preguntar-se-li per si no baixen els impostos propis per culpa dels seus socis.
La consellera ha afirmat que "en l'acord d'investidura es diu que no pot haver-hi una baixada massiva d'impostos", però que el seu Govern sempre ha dit que vol analitzar els 15 impostos propis, que assegura que tampoc generen una gran recaptació.
FISCALITAT
Preguntada per si Catalunya pateix un infern fiscal, Romero ha respost que, comparada amb la mitjana europea, Catalunya està "3 punts per sota en pressió fiscal", per la qual cosa encara veu marge.
"No és la voluntat del Govern pujar impostos, tampoc baixar-los", i ha recordat que el 2025 el Govern ja va fer una modificació en els trams de l'IRPF per a les rendes menors de 35.000 euros.
NOU FINANÇAMENT
Sobre com preveu que acabi el debat del finançament, ha dit que abans que acabi juliol hi haurà un Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el nou model, que s'aprovarà al Consell de Ministres i després entrarà al Congrés.
Ha explicat que l'objectiu és iniciar la tramitació i superar el debat a la totalitat, la qual cosa permetrà negociar i que els grups puguin introduir esmenes: "És el que demanem al PP i a Junts, que intentin millorar el model", i ha afegit que veu una barbaritat renunciar a 4.700 milions, segons ella.
PEATGES EN LES AUTOPISTES
Preguntada per la situació de l'AP-7 i per si hi haurà una altra vegada peatges en les autopistes catalanes, ha dit que la situació de l'AP-7 demostra que la xarxa vial és "insuficient" i veu oportú discutir la implantació d'un sistema de pagament.
Considera que pagar pot contribuir a ordenar el tràfic i a garantir el manteniment, però ha indicat que es necessita consens polític i social ampli, sense perdre de vista que es tracta d'un problema que transcendeix l'àmbit català, segons ella.