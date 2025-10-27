La Generalitat amplia el programa Més Digitals amb 2 cursos centrats en seguretat i IA

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha ampliat l'oferta del programa Més Digitals amb 2 cursos centrats en la seguretat i la privacitat, i en l'ús de la intel·ligència artificial (IA), informa en un comunicat aquest dilluns.
Aquest programa s'ofereix a tot Catalunya i les formacions estan dirigides principalment a gent gran i altres col·lectius en situació d'exclusió digital.
Els nous cursos són virtuals, amb una durada de vuit hores i arrencaran el pròxim 3 de novembre i estaran disponibles fins al juny del 2026.
A més, a partir del gener, s'afegirà un curs en línia d'acompanyament parental en el món digital, que vol donar suport a famílies davant els nous reptes de la societat digital.
D'altra banda, durant la tardor es fan cursos presencials centrats en la ciberseguretat, el consum i la salut digital.