La Generalitat aixeca la restricció de trucades a Rosa Peral per fer entrevistes a la presó

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha aixecat la restricció de trucades a l'expolicia Rosal Peral, condemnada juntament amb Albert López per l'assassinat del també agent de la Guàrdia Urbana Pedro R., que li va imposar per concedir entrevistes per telèfon a la presó, han explicat fonts penitenciàries a Europa Press.

Les mateixes fonts han remarcat que la sanció va ser una mesura temporal i s'ha retirat un cop "s'ha considerat que la situació ha tornat a la normalitat" en baixar l'atenció mediàtica sobre el cas, com ha avançat Catalunya Ràdio aquest dijous.

La restricció va acabar dimecres i ha suposat que durant les últimes dues setmanes Peral només ha pogut trucar a familiars de primer i segon grau, i si al marge d'aquests parents ha necessitat fer una trucada urgent i justificada ha necessitat l'autorització del director de la presó on compleix condemna, Mas d'Enric (Tarragona).

Habitualment, els presos poden fer un màxim de 20 trucades per setmana a un màxim de 10 números de telèfon, una llista de contactes que han de comunicar a la presó i que ha d'estar formada per familiars i afins, incloent amistats.

Després d'aplicar-se la sanció, la consellera Gemma Ubasart va afirmar, preguntada pel cas en una roda de premsa, que els presos "tenen dret a comunicar-se amb mitjans de comunicació i tenen dret a fer entrevistes", però s'han de fer al locutori de la presó i per escrit, sense cap enregistrament audiovisual.