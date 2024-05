La Generalitat aixeca l'emergència per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà

GIRONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que s'aixeca l'estat d'emergència per sequera a 22 municipis de la comarca de l'Alt Empordà (Girona) que es proveeixen de l'aqüífer Fluvià-Muga, i que es permetrà una dotació d'aigua de 200 litres per persona i dia, quan ara era de 230.

Ho ha dit en una roda de premsa després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, en la qual ha assegurat que aquests municipis passen a situació d'excepcionalitat i que la nova fase entrarà en vigor "al llarg de la setmana vinent" quan es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

Plaja ha explicat que s'aixeca l'emergència per sequera en aquests municipis a causa de la recuperació del nivell de l'aqüífer Fluvià-Muga; ha reiterat que "encara falta molta aigua" per sortir de la sequera, i creu que cal que la primavera continuï sent plujosa i que la tardor també ho sigui.