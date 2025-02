La Generalitat agilitza la construcció d'habitatge protegit a Catalunya i en simplifica els tràmits

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat un decret llei per agilitzar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya, ampliar el parc d'habitatge assequible i simplificar els tràmits administratius associats.

El decret llei aprovat, que s'haurà de convalidar al Parlament en el termini d'un mes, modifica diversos textos legislatius, com la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, i en deroga un altre, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.

Entre els canvis introduïts en aquestes normes es redueixen els terminis per a les obres que són competència de la Generalitat i, per tant, s'escurcen els terminis d'exposició pública.

Per incrementar el parc públic, l'Institut Català del Sòl (Incasòl) destinarà les fiances que custodia a la construcció d'habitatge públic de lloguer i es reduirà del 10% al 5% la disponibilitat que haurà de mantenir, amb la qual cosa s'alliberen uns 80 milions d'euros.

A més, s'amplien els àmbits en els quals l'administració pot exercir el dret de tempteig i retracte i adquirir pisos a grans tenidors, mentre que tots els habitatges adquirits amb fons públics es qualifiquen com a habitatges amb protecció oficial de manera permanent, per assegurar el creixement del parc públic.

En matèria d'urbanisme, s'implementa que la construcció d'aquests habitatges requereixi només una llicència bàsica, acompanyada d'un projecte bàsic per escurçar el temps fins al lliurament de claus a les famílies.

Per incentivar aquesta construcció, únicament es permetrà als promotors socials sense ànim de lucre reduir la cessió de l'aprofitament urbanístic a favor de l'administració a la meitat i s'agilitza la conversió de sòl urbanitzable no delimitat en solar, és a dir, en terreny a punt per construir.