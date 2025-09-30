La Generalitat afirma que qualsevol iniciativa per a la pau a Gaza "val la pena que sigui explorada"

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha sostingut que "qualsevol iniciativa que vagi a favor d'una situació d'alto el foc i de recerca d'una pau duradora a la Franja de Gaza, val la pena que sigui explorada".
Ho ha dit aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, preguntada per la proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre aquesta qüestió, de la qual ha dit que no en coneixen els detalls, per la qual cosa no la poden valorar més enllà, però que es mantindran al costat de les iniciatives que "denunciïn" el que ha qualificat de genocidi a Gaza.
Ha defensat que la posició del Govern en aquesta qüestió és clara, com ho ha estat, ha dit, la del Govern d'Espanya: "Pedro Sánchez va ser un dels primers presidents d'estat a posar negre sobre blanc respecte al que està passant a la Franja de Gaza i definir-ho com un genocidi".