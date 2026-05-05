La Generalitat afirma que els catalans del creuer amb hantavirus es troben "en bon estat"

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que els 5 catalans a bord del creuer MV Hondius, afectat per un brot de hantavirus que ha provocat la mort de 3 persones, es troben "en bon estat".
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts ha expressat la preocupació de l'executiu per l'estat de salut dels afectats i ha assenyalat que són les autoritats sanitàries competents, en aquest cas l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Ministeri de Sanitat, els qui "van indicant els passos a seguir i els protocols que cal activar".
"Sabem que es troben en un bon estat de salut, que estan tranquils i estem a la seva disposició per a tot allò que ens puguin requerir les autoritats sanitàries competents", i ha afegit que la Conselleria de Salut ha traslladat que tot està a punt en cas de requerir una atenció a alguna d'aquestes persones.