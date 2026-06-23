La Generalitat adquirirà el 5% del capital social d'Openchip

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprovat entrar en l'accionariat de l'empresa catalana Openchip & Software Technologies, especialitzada en disseny i desenvolupament de microprocessadors d'alt rendiment per a aplicacions de computació d'altes prestacions, IA i centres de dades, i n'adquirirà el 5% del capital social.
L'entrada s'articularà a través de la conversió dels crèdits que li han concedit darrerament tant la Conselleria d'Economia i Finances com Avançsa (adscrita a la Conselleria), en la proporció necessària per assolir el percentatge del 5%, informa el Govern després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
L'acord habilita la Conselleria per signar el pacte de socis que definirà les relacions entre els diferents inversors i, en virtut d'aquest pacte, la seu i el centre d'activitat d'Openchip quedaran establerts a Catalunya i la Generalitat tindrà dret a veto en qualsevol canvi de domicili social mentre conservi el 5% del capital, a més de tenir un membre fix en el consell administració.