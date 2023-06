La Generalitat adjudica la investigació de la fossa comuna de Montcada i Reixac (Barcelona)

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha explicat aquest dimecres que el Govern ha adjudicat un contracte per documentar i investigar la fossa comuna de Montcada i Reixac (Barcelona), on "majoritàriament hi ha víctimes del bàndol franquista".

L'adjudicació la va dur a terme al març la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat, segons ha detallat Ubasart preguntada en el ple del Parlament pel diputat de Vox Sergio Macián.

Sobre l'acusació de Macián que la Generalitat pretén manipular la història, Ubasart ha replicat que el Govern treballa en l'exhumació de les restes dels dos bàndols de la Guerra Civil: "No s'aguanta més l'acusació maniquea que som de part".