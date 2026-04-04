La Generalitat adjudica 293 milions de deute nou a tres entitats financeres

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha adjudicat 292,75 milions d'euros a tres entitats financeres a un tipus "molt avantatjós" i inferior al màxim fixat inicialment, amb préstecs a un cost entre 5 i 10 punts bàsics per sobre del Tresor, quan el màxim fixat era el del Tresor més 20 punts bàsics.
Segons ha explicat el Govern en un comunicat aquest dissabte, aquesta operació suposa la normalització de la relació de la Generalitat amb els mercats financers després de "més d'una dècada depenent gairebé exclusivament" del fons de liquiditat autonòmica (FLA).
A l'inici de l'any la Generalitat va sol·licitar ofertes al mercat bancari per finançar 292,75 milions d'euros de deute a llarg termini, la primera vegada que l'administració ho feia en 14 anys.
La durada dels préstecs era de 6 anys, amb un cost de finançament màxim equivalent al cost del Tresor més 20 punts bàsics, en compliment del principi de prudència financera, i fins a 7 entitats van presentar propostes per un import superior als 1.000 milions d'euros.
Finalment, els préstecs es van adjudicar fa unes setmanes a tres entitats que oferien el menor diferencial respecte al cost del Tresor, amb un tipus mitjà del 2,331% en el moment de la formalització.
VIES DE FINANÇAMENT OBERTES
En els últims anys la Generalitat ha diversificat les seves fonts de finançament amb diversos préstecs del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i mitjançant entitats financeres privades, com en el cas del refinançament de 3.500 milions d'euros del FLA de 2023.
Al setembre de 2025 l'agència Moody's va retornar a la Generalitat el grau d'inversió que li havia retirat el 2012, després que també ho fessin Fitch i DBRS.