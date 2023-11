La Generalitat adjudica 10 immobles d'herències intestades per més d'1,1 milions en una subhasta

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha adjudicat 10 immobles d'herències intestades per més d'1,1 milions d'euros, en la subhasta de la Direcció General de Patrimoni celebrada aquest dimecres al Districte Administratiu.

Legalment ha de tramitar les herències de persones que han mort sense atorgar testament i sense hereus o familiars coneguts fins al quart grau de consanguinitat, explica el Govern en un comunicat d'aquest dimecres

Han ofert 21 lots per un preu de sortida de més d'1,7 milions, formats per locals, solars, aparcaments i habitatges no aptes per destinar "directament" a habitatge social, i han rebut 24 ofertes per a deu d'aquests immobles.

Preveu distribuir els imports a polítiques d'habitatge i entitats assistencials o culturals a través de convocatòries públiques, "preferentment" al municipi o comarca on el mort tenia la residència, un cop liquidin les herències de les quals provenen els immobles adjudicats.

La Generalitat podrà procedir a la venda directa dels 11 immobles que han quedat deserts de licitació durant un any pel mateix preu de sortida fixat en les bases de la subhasta.