La Generalitat acusa el Govern central d'haver anat "tard i malament" amb el català a la UE

Plaja avisa l'executiu espanyol que "els compromisos estan per complir-se"

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha sostingut que el Consell de la Unió Europea (UE) no ha aprovat l'oficialitat del català aquest dimarts perquè el Govern central ha "fet la feina tard i malament".

"Avui s'hauria d'haver oficialitzat l'ús del català, i no s'ha fet. Si no ha estat així, és perquè el Govern central ha fet la feina tard i malament, i no serà perquè no hagi tingut temps", ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

En la reunió d'aquest dimarts, el Consell de la Unió Europea (UE) ha ajornat la decisió sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec fins a comptar amb un dictamen jurídic del Consell de la UE i una anàlisi del seu impacte econòmic i pràctic.

Plaja ha avisat el Govern central que és la seva "responsabilitat", com a representant d'Espanya en el Consell, aconseguir el reconeixement del català, tal com es va pactar amb el PSOE i Sumar en l'acord per a la Mesa del Congrés.

"Els compromisos estan per complir-se i aquest de moment no s'ha complert", ha advertit la portaveu, que ha qualificat textualment d'anomalia democràtica que el català no es pugui parlar encara a les institucions de la UE, després de 40 anys de reivindicacions.

Preguntada pels efectes que pot tenir la decisió sobre el català en les negociacions, ha dit que correspon als partits posicionar-se, tot i que veu "evident que es tracta d'un incompliment".

En aquesta mateixa línia, ha celebrat que el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, hagi instat aquest dimarts a continuar treballant per aconseguir l'oficialitat del català, però ha advertit que "al final el que compta són els resultats".

DEFENSA L'ACCIÓ DEL GOVERN

Plaja ha defensat que "fa mesos" que el Govern treballa i manté contactes amb altres governs per facilitar el reconeixement del català a la UE com a llengua oficial, a través de la Conselleria d'Acció Exterior, les seves delegacions i el seu cos consular.

En aquest sentit, ha destacat l'article del president de la Generalitat, Pere Aragonès, publicat a 13 mitjans internacionals per defensar l'"oportunitat històrica" que el català --amb 10 milions de parlants-- sigui llengua oficial a la UE.

A més a més, i segons ha explicat Plaja, el Govern ha mantingut contactes "al més alt nivell" per persuadir els estats perquè donin suport a aquesta reivindicació a la UE.

"S'ha fet amb una discreció exquisida. La implicació ha estat per part de tot el Govern", ha afegit.

La portaveu ha assegurat que l'executiu català continuarà treballant per l'oficialitat del català a la UE: "Però hi ha una part que només pot fer l'altre actor implicat, i volem creure que interessat", ha mantingut, en referència al govern de coalició.