La Generalitat acull aquest divendres una cimera per impulsar una Macrorregió Mediterrània

Aragonès inaugura la trobada a la que assisteixen representants de 12 governs de 6 Estats



BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat acollirà aquest divendres a Barcelona una cimera per impulsar una Macrorregió Mediterrània, una trobada que comptarà amb representants de 12 governs de 6 Estats de la zona del Mediterrani, així com organismes internacionals, entitats i representants de les institucions europees.

L'objectiu de la creació de la Macrorregió és agrupar a governs i altres actors mediterranis "sota un instrument europeu de cooperació territorial que els permeti unir forces, construir una sola veu i defensar conjuntament" els seus interessos per afrontar reptes comuns, especialment el canvi climàtic, ha informat el Govern en un comunicat.

La reunió comptarà amb uns 60 participants, la inaugurarà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i s'ha convocat coincidint amb la celebració el dilluns a Barcelona del Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani (UpM) i el Dia del Mediterrani, que serà el dimarts.

A més de l'Executiu català, a la cimera assistiran representants dels governs de Provença-Alps-Costa Blava, Còrsega, Occitània (França), Calàbria, l'Emília-Romanya (Itàlia), Grècia oriental, Creta (Grècia), Shkodër , Tirana (Albània), L'Oriental, Tànger-Tetuán-Al-Hoceima (Marroc) i el Líban; de la Junta d'Andalusia, i dels ajuntaments de Montpeller (França), Tànger (Marroc) i Barcelona.

També hi haurà representants del Consell de la UE, la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Comitè de les Regions, el Comitè Econòmic i Social Europeu, l'Unió pel Mediterrani, l'Institut Europeu del Mediterrani, la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes, l'Eurorregió Adriática, MedCities, MedCoop Alliance, Fundació Primera i del Programa Interreg Euro-Med.

DECLARACIÓ POLÍTICA

El Govern ha organitzat aquesta cimera com a "acte culminant de l'estratègia d'incidència" que ha dut a terme durant mesos per sumar adhesions al projecte, i està previst que els assistents a la trobada aprovin una declaració política que insta les institucions europees a engegar formalment el projecte.

En concret, demanaran al Consell de la UE, presidit actualment per Espanya, que encarregui a la Comissió Europea iniciar els treballs per "adoptar una estratègia mediterrània", ja que aquesta última és la institució europea que reconeix aquest tipus d'iniciatives intergovernamentals, amb actors de diversos nivells, com a Estats i territoris no membres de la UE.

Aquesta iniciativa ha estat "liderada per Catalunya, juntament amb el govern de la regió francesa de la Provença-Alps-Costa Blava", i per la qual el Comitè Europeu de les Regions va aprovar a l'octubre de 2022 un dictamen que descrivia com deuria ser i quines prioritats hauria de tenir.

A més, al maig de 2023, el Parlament Europeu va sol·licitar a la Comissió Europea donar suport a aquesta estratègia macrorregional mediterrània, i a l'abril el Govern a la iniciativa a Brussel·les, que ja compta amb uns 30 signants, que creuen que "ha arribat el moment d'enfortir la cooperació mediterrània".