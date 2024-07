La Generalitat acredita el Tech Tourism Cluster dins el Programa Catalunya Clusters d'Acció

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'agència de competitivitat de la Generalitat, Acció, ha acreditat el Tech Tourism Cluster dins el Programa Catalunya Clusters, ha explicat el clúster en un comunicat aquest dilluns.

La distinció té l'objectiu d'"ajudar a estructurar l'entitat sota la metodologia dels clústers" de l'executiu català i que sigui una palanca per reforçar la competitivitat dels membres del clúster.

La Generalitat ofereix acompanyament i un pla de capacitació per als equips del clúster, a més d'un reforç per als membres de la junta directiva i accessos directes a finançament per a les activitats de l'entitat i projectes innovadors.