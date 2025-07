La Generalitat acorda la constitució de la nova empresa de Rodalies de Catalunya aquest any

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha autoritzat la constitució aquest any de la nova societat mercantil Rodalies de Catalunya SME, SA, l'empresa mixta que serà l'operadora del servei a Catalunya, que comptarà amb un consell de direcció amb majoria del Govern i el capital fundacional de la qual serà de dos milions d'euros.

Així ho ha anunciat la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts al matí.

El Govern detalla en un comunicat que els estatuts de la nova societat estableixen que l'objecte social serà la prestació i la gestió dels serveis de transport regular de viatgers per ferrocarril de competència de la Generalitat sobre la xarxa ferroviària que comprèn el servei.

També planteja la prestació d'altres serveis o activitats complementàries que contribueixin al desenvolupament del transport ferroviari.

L'acord incorpora l'aprovació del pacte d'accionistes per regular la gestió, estructura i capital de la companyia, en què especifica que l'empresa estarà constitudia per la Generalitat en un 49,9% i per Renfe Viatgers SA en un 50,1%.

Totes dues parts s'han compromès a constituir l'empresa abans del 31 de desembre del 2025.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El pacte també estableix que el consell d'administració de l'empresa mixta, que tindrà cinc consellers proposats pel Govern (entre els quals el president de la Generalitat, Salvador Illa) i quatre pel Govern central.

El consell tindrà les competències de gestió, administració i representació de la societat, i haurà d'acordar el disseny bàsic de l'estructura organitzativa de l'empresa, a més del procediment per a la selecció del personal directiu.

A partir de l'acord, Renfe Viatgers es compromet a dur a terme l'aportació de tots els mitjans per a la prestació del servei, amb l'assignació de material, instal·lacions, béns i immobles, drets, obligacions i relacions jurídiques.

Renfe Viatgers i la Generalitat es comprometen a explorar fórmules perquè el Govern pugui participar en la governança del centre de formació Renfe situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).