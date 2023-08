La Generalitat aborda la sostenibilitat al "turisme de reunions" amb quatre eines

BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) de la Generalitat, ha publicat un conjunt de quatre eines elaborades pel Catalunya Convention Bureau per abordar la sostenibilitat al "turisme de reunions", segons el director de l'organisme, Narcís Ferrer.

En un comunicat d'aquest dijous, Ferrer explica que la iniciativa respon a una necessitat del sector" que demana eines per fer més sostenible l'organització d'esdeveniments, i que facilitarà implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible al turisme de Catalunya, en les seves paraules.

Entre les eines es troba la 'Guia per organitzar esdeveniments sostenibles' creada pel Servei de Qualificació Ambiental de la Generalitat per incorporar criteris de sostenibilitat a esdeveniments públics i privats, a més de la 'Guia de compensació d'emissions', que ofereix informació útil per compensar la petjada de carboni generada.

D'altra banda, la 'Checklist de la sostenibilitat', elaborada per Global Destination Sustainability Movement, cerca ajudar a planificar i mesurar la sostenibilitat als esdeveniments a través d'una "estructura clara"; mentre que la 'Calculadora de la sostenibilitat', originada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat amb l'Institut Català de les Dones, cerca mesurar i compensar el seu impacte ambiental.

Les eines estan disponibles en català, castellà i anglès i cerquen transformar el sector cap a pràctiques que redueixin l'impacte ambiental dels esdeveniments, millorin la seva gestió dels residus, utilitzin millor els recursos i incorporin criteris de sostenibilitat.