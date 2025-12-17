La Generalitat abona 4,7 milions per combatre plagues i malalties vegetals

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat abonarà aquest divendres 4.749.506,70 euros per lluitar contra plagues i malalties vegetals amb sistemes alternatius als químics, informa en un comunicat aquest dimecres.
En total, rebran els ajuts 4.843 persones de 29 comarques i amb un impacte territorial de 63.325 hectàrees de cultiu.
L'objectiu és reduir l'aplicació de productes químics i fomentar l'ús de sistemes alternatius a la lluita química contra plagues i malalties, com els sistemes de lluita biològica, la confusió sexual i la captura massiva.