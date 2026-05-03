La Generalitat abona 427.527 euros de les ajudes a la reestructuració de la vinya de 2025

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha abonat 427.527 euros a 38 viticultors en concepte de bestreta del 80% de l'ajuda a la reestructuració i/o reconversió de la vinya corresponent a la sol·licitud de 2025, informa en un comunicat aquest diumenge.
Aquestes quantitats s'afegeixen a les que es van pagar a principis d'abril, sumant un total de 2.658.639 euros i 265 beneficiaris de la campanya 2025.
Així, els pagaments amb l'assignació de fons d'aquesta campanya ascendeixen a 3.478.109 euros i, una vegada certificades les resolucions corresponents, es continuarà amb els pagaments fins a esgotar els fons assignats.
L'objectiu d'aquestes ajudes sectorials és pal·liar les febleses detectades en el sector vitivinícola per adaptar-lo al canvi climàtic i fer-lo més sostenible.
Les resolucions d'atorgament de les ajudes es publicaran a l'e-tauler i es podran consultar a l'aplicació DUNweb, a partir d'aquest dilluns 4 de maig.