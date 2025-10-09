La Generalitat abona 3,8 milions en ajuts a 789 viticultors

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha abonat 3,8 milions d'euros en ajuts a 789 viticultors per a la reestructuració i reconversió de la vinya.
Així completa els pagaments de la campanya 2025, que va començar el 16 d'octubre del 2024 i acaba aquest 15 d'octubre, informa aquest dijous en un comunicat.
L'objectiu d'aquests ajuts sectorials és "pal·liar les febleses detectades en el sector vitivinícola per adaptar-lo al canvi climàtic i fer-lo més sostenible".