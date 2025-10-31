La Generalitat abona 26 milions en ajuts a les explotacions agràries afectades per la sequera

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha abonat aquest divendres 26 milions d'euros en ajuts a les explotacions agràries afectades per la sequera, segons ha informat en un comunicat.
En concret, ha resolt el pagament corresponent a 7.294 expedients dels ajuts de 'minimis' destinats a compensar les pèrdues de producció de les explotacions afectades per la sequera i altres adversitats climàtiques el 2023 i 2024.
La Conselleria va publicar divendres passat la resolució de concessió i pagament d'aquests ajuts, que se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 107 'minimis' en el sector agrícola.