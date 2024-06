Gemma Geis (Junts) insta a convocar la Junta Local de Seguretat arran del tiroteig a Girona

GIRONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, de Junts, ha demanat aquest dilluns que es convoqui amb urgència la Junta Local de Seguretat arran de les escenes viscudes a l'Hospital Trueta de la ciutat després del tiroteig mortal al barri de la Font de la Pólvora durant la revetlla de Sant Joan, amb dos morts.

"Des de Junts Girona reclamem la convocatòria urgent de la Junta Local de Seguretat. Contundència i coordinació. Les escenes que hem vist a l'Hospital Trueta amenacen el conjunt dels ciutadans. Sense seguretat no hi ha llibertat", ha expressat Geis en un missatge en el seu compte d'X, recollit per Europa Press.

Geis ha transmès el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes del tiroteig, i ha expressat el suport del consistori a la investigació oberta per la Conselleria d'Interior de la Generalitat per aclarir els fets.