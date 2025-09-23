GDELS-SBS i GUTMAR col·laboraran per desenvolupar projectes de tecnologies d'ús dual

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La companyia de sistemes de defensa GDELS-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) i l'empresa d'enginyeria i fabricació mecànica d'alta precisió GUTMAR han anunciat aquest dimarts un acord de col·laboració per desenvolupar de manera conjunta projectes de tecnologies d'ús dual, informa GDELS en un comunicat.
El director general de Santa Bárbara Sistemas i vicepresident de GDELS, Alejandro Page, ha afirmat que "bastir ponts i treballar com a socis amb empreses com GUTMAR és un dels principals objectius" del seu Pla Industrial i Tecnològic 2025-2030.
"Aquestes col·laboracions amb empreses tractores és el que la indústria i les pimes catalanes necessitem per reforçar les nostres capacitats i el paper que desenvolupem en la indústria de defensa en general", ha afegit el president de GUTMAR, Joan Martorell.