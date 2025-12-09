GCO reparteix un dividend extraordinari de 4,65 euros per acció després de l'oferta de compra d'Inocsa

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Grup Catalana Occident (CGO) repartirà un dividend extraordinari de 4,65 euros bruts per acció, que es farà efectiu el 17 de desembre, d'acord amb els resultats de l'exercici 2025 de la companyia, segons explica l'empresa en un comunicat.
Així ho ha acordat l'òrgan administratiu de l'empresa asseguradora aquest dimarts, pocs dies després que Inocsa posés en marxa una compra forçosa per aconseguir el 100% del capital de GCO.
La distribució del dividend ha portat Inocsa a corregir a la baixa el preu per acció als quals es dirigia l'oferta, que ara se situarà en un import brut de 45,10 euros, respecte als 49,75 euros previs, segons ha notificat aquest dimarts la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CMMV).
L'operació de compra per part d'Inocsa es tancarà el 30 de desembre i executarà el 2 de gener, raó per la qual els accionistes de GCO que "sol·licitin la compra forçosa de les seves accions abans de la data exdret rebran la contraprestació sense ajustar, mentre que els qui la sol·licitin en la data exdret o amb posterioritat rebran la contraprestació ajustada.
Inocsa, que ha precisat que no repartirà entre els seus propis accionistes el dividend repartit per GCO, destinarà 250 milions al pagament de la quota d'amortització principal de l'oferta de compra, i 280 milions més en el pagament anticipat.