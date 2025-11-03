Grup Catalana Occident emet una opinió favorable sobre l'opa d'Inocsa

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Grup Catalana Occident (GCO) ha emès una opinió favorable en relació amb l'opa voluntària d'Inocsa sobre el 37,97% de la resta d'accions que encara no té del grup, informa en un comunicat.
El període d'acceptació de l'opa formulada per Inocsa finalitzarà el pròxim 28 de novembre del 2025.
En aquest sentit, de conformitat amb la normativa borsària, el consell ha aprovat l'informe sobre l'opa en el qual considera diversos aspectes, prenent en consideració "les opinions de raonabilitat del preu de l'oferta, des d'un punt de vista financer, dels assessors independents Bank of America i KPMG".
També ha valorat l'estructura de l'operació, que permet als accionistes acudir a l'oferta mitjançant una contraprestació en efectiu de 49,75 euros per acció de GCO o, alternativament, mitjançant un bescanvi d'1 acció de classe B de nova emissió d'Inocsa per cada 43,9446 accions del grup.
Aquest segon supòsit permet, en els termes de l'opa, continuar participant en el negoci del grup als accionistes que així ho desitgin.
Així mateix, el consell ha considerat, entre d'altres, la intenció d'Inocsa de no fer canvis en l'estratègia de GCO, que continuarà desenvolupant la seva activitat de manera habitual a través de les seves tres línies de negoci: Occident, Atradius i Mémora.