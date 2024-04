Gavà (Barcelona) rebutja la proposta d'Aragonès del canvi d'ús de les pistes de l'Aeroport

L'alcaldessa creu que "vulnera el compromís de garantir la pau acústica" al municipi



BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Gavà (Barcelona), Gemma Badia, ha expressat el seu "frontal rebuig" a la proposta anunciada aquest dijous pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, de modificar l'ús de les pistes de l'Aeroport de Barcelona-el Prat al juliol i l'agost, que afectaria la primera i la tercera pista de 10 a 14 hores i que permetria assumir l'arribada de més vols intercontinentals durant el pic de demanda.

"Gavà no accepta ni acceptarà mai un funcionament de pistes independents a l'Aeroport. Ho hem dit sempre i ho reitero, és la nostra línia vermella", ha assenyalat Badia en un comunicat aquest dijous.

L'alcaldessa ha argumentat que el plantejament de la Generalitat "vulnera el compromís de garantir la pau acústica als municipis de l'entorn aeroportuari" amb l'ús de pistes segregades que ha qualificat d'unilateral i inviable.

"És un despropòsit, un anunci que trenca amb els consensos adoptats amb el Govern central i la mateixa Generalitat per no només garantir la pau acústica a Gavà, sinó també per reduir el soroll", ha afegit.

"INOPERÀNCIA DEL GOVERN"

Badia també ha apuntat que qualsevol decisió que es prengui respecte a una infraestructura com l'Aeroport ha de tenir "una visió estratègica i de futur".

"Ni l'Aeroport ni l'economia es gestionen dos mesos a l'any i durant unes hores. Això demostra la inoperància del Govern actual", ha dit.

Així mateix, ha assegurat que els ministres de Transport i d'Indústria i el president d'Aena "són conscients que l'actual operativa en pistes segregades és un camí de no retorn".

"En precampanya no tot s'hi val. I aquesta proposta és una falta de respecte absoluta cap als veïns i les veïnes. La indignació i la decepció és màxima", ha sostingut l'alcaldessa, que s'ha mostrat a favor de desenvolupar l'Aeroport però no a qualsevol preu, en les seves paraules.