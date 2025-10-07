El Gastronomic Forum reuneix els cuiners amb 3 estrelles Michelin de Catalunya

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 del Gastronomic Forum Barcelona reunirà tots els cuiners que compten amb tres estrelles Michelin de Catalunya, als quals se sumarà Ferran Adrià, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
L'esdeveniment se celebrarà del 3 al 5 de novembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i se centrarà "en la nova cuina catalana, que partint de la tradició local s'ha projectat en l'àmbit internacional".
Els cuiners Jordi Cruz (Abac), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Paolo Casagrande (Lasarte), els Hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres) i Oriol Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch (Disfrutar) participaran en la trobada juntament amb "noves figures emergents de la cuina" catalana.
Entre altres activitats, participaran en ponències, demostracions culinàries i diàlegs que permetran desgranar com "aquest moviment està sent determinant en el present i futur" de la cuina catalana.
A més, també hi participaran cuiners catalans que s'han establert fora de Catalunya com Ramón Freixa, dels restaurants Ramón Freixa Tradición i Ramón Freixa Atelier, a Madrid; Albert Franch, del restaurant Nolla --Millor Restaurant de Finlàndia 2022--; Mateu Villaret, del restaurant Masia, a Tòquio (Japó), i Xano Saguer, del restaurant Çuina de Ciutat de Mèxic (Mèxic).