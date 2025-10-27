El Gastronomic Forum Barcelona reunirà xefs catalans 'Michelin' i 419 empreses

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El Gastronomic Forum Barcelona reunirà tots els xefs amb 3 estrelles Michelin de Catalunya i 419 empreses expositores, la qual cosa representa un 10% més que el 2024 i "l'oferta expositiva més gran" de la història de la trobada.
Ho ha explicat aquest dilluns el director del saló, Josep Alcaraz, i el director de continguts, Pep Palau, en una roda de premsa per presentar les novetats de l'edició d'enguany, que se celebrarà del 3 al 5 de novembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
El programa reunirà uns 180 ponents, dels quals uns 70 seran xefs que sumen 52 estrelles Michelin, i Ferran Adrià farà la ponència inaugural, que marcarà les línies estratègiques de l'esdeveniment.
Amb el lema 'La nova cuina catalana', el fòrum vol abordar aquest nou concepte i estarà orientat a professionals dels sectors de l'hostaleria, la gastronomia i el 'foodservice', en un any marcat per la nominació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.
SECTOR PRIMARI CATALÀ
També hi han participat la directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, i el xef del restaurant Alkimia i autor del 'Manual d'Autodefensa de la Cuina Catalana', Jordi Vila, que han considerat que el fòrum serà un bon espai per debatre què és la nova cuina catalana.
Calvera ha defensat que el sector primari català és una part indispensable de la cadena gastronòmica i ha valorat que l'alta cuina s'inspira en la tradició.
Per Alcaraz, el saló projectarà la cuina catalana a tothom, alhora que serà el millor dels espais per trobar oportunitats empresarials dins el sector i gaudir de la gastronomia.
MÉS DE 80 PRODUCTORS CATALANS
Segons Palau, la nova cuina catalana és integradora i promou la convivència, ja que aglutina l'avantguarda dels xefs i la tradició, tot gràcies al teixit productiu català.
L'edició d'enguany reunirà més de 200 petits productors de tot Espanya, i l'Espai Catalunya integrarà més de 80 productors locals coordinats per Prodeca juntament amb la Diputació de Barcelona, la de Girona i la de Lleida.
7% D'EXPOSITORS ESTRANGERS
El 65% de les empreses provenen de Catalunya, el 28% de la resta d'Espanya i un 7% dels expositors vindran de països com Alemanya, Lituània, Irlanda, Portugal, França, Xipre i Itàlia.
Amb 18.500 metres quadrats, les empreses presentaran productes gastronòmics (83%), equipament (11%) i parament per a restauració i hostaleria (3%).