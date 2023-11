Gastronomic Forum Barcelona reunirà uns 100 cuiners com Joan Roca i Albert Adrià

La biodiversitat serà el tema central de l'edició del 2023



BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Gastronomic Forum Barcelona reunirà uns 100 cuiners que sumen 66 estrelles Michelin, com Joan Roca, Albert Adrià, Bego Rodrigo, Kamilla Seidler, Jesús Sánchez, Oriol Castro i Lucía Freitas en l'edició del 2023, que se celebrarà del 6 al 8 de novembre al palau 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

Així ho han anunciat aquest dilluns els codirectors del saló, Josep Alcaraz i Pep Palau, en la presentació de l'esdeveniment al restaurant Compartir de Barcelona, al costat del director gerent de Prodeca, Ramón Sentmartí; el director de l'Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, i el cuiner i codirector de Disfrutar i Compartir, Oriol Castro.

Segons Alcaraz, serà el "millor espai on fer negocis, presentar novetats i fer 'networking'", ja que hi participaran més de 350 empreses i es faran un total de 120 activitats entre demostracions, tallers i ponències en espais com el Forum Lab i l'Aula del Mercat Metropolità.

El tema central de l'edició serà la cuina compromesa amb la biodiversitat, per la qual cosa Palau ha assenyalat que biòlegs i cuiners debatran sobre com recuperar i preservar les espècies, ja que "sense aquesta biodiversitat el món anirà a pitjor i, en conseqüència, també la gastronomia".

Altres asumptes a tractar seran el poder transformador de la cuina, l'ús del foc, les noves tendències en el món de les begudes i les experiències al voltant del nou rebost, que recupera conserves tradicionals d'aliments.

REGIÓ MUNDIAL DE LA GASTRONOMIA

Durant el saló, l'Agència Catalana de Turisme i la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat presentaran la designació de Catalunya com a regió Mundial de Gastronomia per al 2025.

Sentmartí ha instat tot el sector agroalimentari a "sentir-se apel·lat a aprofitar al màxim aquesta oportunitat", que Ferrer ha considerat molt important per posicionar aquest segment de l'activitat turística de Catalunya que és la gastronomia.

RECONEIXEMENTS

Durant l'esdeveniment se celebrarà el concurs 'The Best Dessert EspaiSucre', en què el cuiner Martín Berasategui recollirà el premi Pierre Gagnaire 2023 com un homenatge a la seva contribució al desenvolupament de la pastisseria.

Com a novetat, s'atorgarà el premi The Baker i el de Millor Maître d'Hotel, i es tornaran a donar els premis Millor Panettone, Plat Favorit dels Catalans i el Premi Cuiner 2023 Gastronomic Forum Barcelona.