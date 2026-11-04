El Gastronomic Forum Barcelona reuneix uns 22.000 visitants i 450 expositors

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El Gastronomic Forum Barcelona, que s'ha celebrat del 2 al 4 de novembre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, ha tancat l'edició del 2026 amb uns 22.000 visitants i un 12% més d'expositors que en l'edició anterior, fins a 450.
Juntament amb grans companyies de la indústria alimentària, el 'foodservice', la restauració i l'equipament per a hostaleria, hi han participat més de 200 productors provinents de tot Espanya, ha informat aquest dimecres Fira de Barcelona en un comunicat.
El programa d'aquest any ha girat al voltant del lema 'Revisitar la tradició', i ha reunit 155 cuiners, que en conjunt sumen 63 estrelles Michelin, a més d'experts i professionals de diferents àmbits de la gastronomia i la gestió hotelera en més de 180 activitats.
Un altre dels protagonistes de l'edició ha estat una nova generació de professionals que està "replantejant la manera de concebre i gestionar un projecte gastronòmic".
AL SERVEI DEL SECTOR
El director de continguts del saló, Pep Palau, ha afirmat que l'organització ha volgut "oferir un programa al servei del sector, capaç d'aportar coneixement, obrir nous horitzons i donar eines als professionals per créixer, innovar i afrontar els reptes de la restauració".
El carpaccio de figa violeta, les croquetes de galta d'Angus, el caviar de suc de tòfona, les perles comestibles, les làmines d'or, el greix de vaca fos o la Castanyissa (una combinació de llonganissa amb castanyes) figuren entre les novetats presentades per les empreses participants.