El Gastronomic Forum exhibirà noves tendències en hostaleria, comerç i 'foodservice'

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El Gastronomic Forum Barcelona exhibirà les noves tendències en l'hostaleria, el comerç especialitzat i el 'foodservice', amb productes innovadors com la pintura de gamba, fulles de tàpera i torrons de garrofa, i abordarà desafiaments de futur.
Se celebrarà del 3 al 5 de novembre al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, en una edició que reunirà tots els xefs amb 3 estrelles Michelin de Catalunya i 419 empreses vinculades a la restauració, combinant la presència de petits productors amb mitjanes i grans companyies.
L'empresa Caviaroli, d'Esparreguera (Barcelona), presentarà la seva pintura de gamba, una emulsió gourmet elaborada exclusivament amb gamba vermella del Mediterrani que "permet guarnir, amanir i potenciar el gust dels plats amb un acabat visual que imita una pinzellada artística".
Per la seva banda, Ad Olivetum presenta unes fulles de tàpera 100% naturals, que es distingeixen "per la seva textura cruixent, el seu gust lleugerament salat i una subtil acidesa", que les converteixen en una alternativa als condiments clàssics.
La firma Menjamiques, situada a Bràfim (Tarragona) i una de les poques que treballa amb la garrofa com a base de tots els seus productes, entre els quals hi ha cremes, licors, vinagres i allioli, presentarà una gamma de torrons de garrofa ecològics, amb sal, romaní i cítrics.
Entre els productes que participaran en aquesta edició, també hi ha una burrata italiana fabricada a Catalunya, una kombutxa amb seleni orgànic, unes croquetes sense gluten ni ou i un vi en alfàbies romanes.