Garriga (Vox) sobre la visita de Cuerpo als Estats Units: "No tenim cap esperança"

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrat la visita del ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, a Washington però no creu que les negociacions donin resultats: "No tenim cap esperança".

"Estan fent el que Vox exigia, que és negociar amb el Govern dels Estats Units, però insisteixo, no tenim cap esperança, perquè com ja va dir l'administració nord-americana, anar a abraçar-se al Govern xinès era com tallar-se el coll en una negociació", ha recalcat aquest dimarts en unes declaracions als mitjans.

Segons Garriga, la visita de Cuerpo a Washington evidencia que, a parer seu, s'han adonat "que abraçar-se al govern totalitari i xinès, enemic número u de la llibertat, i en aquest cas dels que imposaran uns aranzels com els del Govern dels Estats Units, era una mala idea".

"Haurien d'aprofitar de tornada per passar per Brussel·les i negociar amb la senyora Von der Leyen la derogació de tots aquests impostos en forma de Pacte Verd Europeu i d'Agenda Verda, que han condemnat la nostra indústria, el nostre camp i els nostres treballadors espanyols", ha afegit.

Per Garriga, el que hauria de fer el Govern central és "dimitir en ple i convocar eleccions" per a unes negociacions en uns termes, en la seva opinió, molt millors que els actuals.