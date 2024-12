Garriga (Vox) veu Illa "segrestat" pels congressos de Junts, ERC i els Comuns

Votarien amb Junts una moció de censura a Sánchez sense "concessions al separatisme"

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, veu el president de la Generalitat, Salvador Illa, "segrestat" pels congressos de Junts, ERC i els Comuns de cara a les negociacions dels pressupostos de la Generalitat.

"No té el valor o no és conscient de com el collaran els Comuns, Junts i Esquerra per empassar-se coses que segurament comparteix i d'altres que dirà que no comparteix, però sí comparteix", ha dit en una entrevista aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en preguntar-li sobre la pròrroga dels comptes anunciada dilluns per la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.

En aquest sentit, ha expressat que els qui en surten "perjudicats" per les suposades pressions són els catalans i ha afirmat que la pròrroga és molt mala notícia, textualment.

MOCIÓ DE CENSURA A SÁNCHEZ

Sobre un hipotètic vot conjunt amb Junts per a una moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, i preguntat per si seria a canvi de res, ha indicat: "Ja estem coincidint en algunes votacions, tot el que sigui per elegir el pitjor president del govern dels últims temps".

Ha reafirmat que el seu partit no farà pactes amb els postconvergents i ha defensat que el suport de la formació a una moció es condiciona a "no donar ni una concessió al separatisme" i convocar immediatament eleccions.