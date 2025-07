Garriga (Vox) veu evident que Illa està implicat en irregularitats per la compra de mascaretes

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha considerat evident que el president de la Generalitat, Salvador Illa, apareix en els àudios adjunts de l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre el cas Koldo i que, per tant, està implicat en irregularitats per la compra de mascaretes defectuoses quan era ministre de Sanitat.

Durant la seva intervenció en la compareixença d'Illa sobre el cas Cerdán ha assegurat que Illa mantenia converses habituals amb el 'Chili', segons l'informe, i que dues societats estrangeres amb les que tindria vinculació "es van emportar la comissió" durant la pandèmia.

"Unes comissions de prop de 360 milions d'euros, per cert, en mascaretes defectuoses. Unes mascaretes defectuoses que en el seu moment van costar 3,5 euros per mascareta, preu que després costava una caixa sencera per als espanyols, els quals en aquell moment vostès van decidir tancar i arruïnar", ha expressat.

Ha advertit Illa que no es pot desmarcar ni de l'ex-secretari general del PSOE Santos Cerdán ni de l'exministre José Luis Ábalos perquè "és evident que el PSC i el PSOE són absolutament el mateix", i per les suposades ramificacions de la trama a Catalunya, en referència a l'obra adjudicada per Adif a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Ha afirmat que la ciutadania està cansada de casos de corrupció, ha assenyalat el PSC, el PP, ERC i Junts (fent referència a l'antiga CiU) i ha sostingut que la Generalitat també s'ha vist "enmig de trames si més no sospitoses", en referència a les suposades irregularitats de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.