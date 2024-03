Garriga (Vox) troba una "oportunitat" l'avançament electoral i està disposat a ser candidat

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El president de Vox al Parlament i secretari general del partit, Ignacio Garriga, ha assegurat que la convocatòria d'eleccions a Catalunya el pròxim 12 de maig anunciada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, és "una gran oportunitat" i que està disposat a ser el candidat.

Així s'ha expressat aquest dimecres a la tarda en una roda de premsa a la cambra catalana, en què ha destacat que la convocatòria d'uns comicis era una "exigència" de Vox des de feia mesos.

Preguntat per si repetirà com a candidat de la formació, ha afirmat que està disposat, ha dit textualment, a continuar liderant la "reacció nacional a Catalunya", però que el partit convocarà en el seu moment el Comitè Executiu Nacional per decidir el candidat.