Garriga (Vox) s'estima més una repetició electoral a facilitar un Govern liderat per Illa

Critica que el català té una "doble amenaça": el separatisme i la islamització

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha defensat aquest dijous que prefereix una repetició electoral a facilitar un Govern liderat pel candidat del PSC, Salvador Illa.

"Jo prefereixo una repetició electoral i instar els catalans a continuar-los dient que tenim l'oportunitat de construir la Catalunya postseparatista, abans que investir partits separatistes", ha explicat en una roda de premsa a Efe.

Ha equiparat el PSC amb l'independentisme i ha insistit en la idea "que les polítiques que impulsa el senyor Illa són les mateixes que pot impulsar" l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont.

Garriga ha retret a altres partits que no siguin coherents: "Vox serà coherent, com ho ha estat sempre, que no donarà suport a un partit separatista com és el Partit Socialista i el que pot fer el Partit Popular després, doncs evidentment no ho sabem".

"El que sí sabem és que té pactat amb el Partit Socialista més de nou ajuntaments i amb partits separatistes com Junts a Catalunya. Vox no en té cap i no faria mai això", ha afegit.

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Segons Garriga, el català és una llengua que volen protegir igual que el castellà, i ha criticat que la resta de partits els diguin "anticatalans" quan no ho són.

Ha analitzat que el català té una "doble amenaça": la seva instrumentalització i ús com a eina política per part dels separatistes i la islamització.

"És el separatisme qui, promovent la immigració il·legal, està expulsant el català de molts barris de Girona, de l'interior de Lleida o fins i tot de Barcelona", ha assegurat.

Ha explicat que Vox treballarà perquè les famílies puguin "triar de manera lliure la llengua en la qual volen escolaritzar els seus fills", i ha lamentat que el PSC no ho hagi fet quan han governat.

REFLEXIÓ DE SÁNCHEZ

Preguntat pel període de reflexió del president del Govern central, Pedro Sánchez, l'ha qualificat de "vergonya internacional" i ha assegurat que hauria d'haver dimitit fa molt temps.

Sobre el debat electoral d'aquesta nit a TVE, ha dit que aspira a que "sigui un debat en què es parli dels veritables problemes dels catalans i no dels problemes dels polítics".