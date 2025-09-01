Garriga (Vox), sobre la reunió Illa-Puigdemont: El Govern "legisla per a delinqüents"

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat que el Govern "legisla per a delinqüents", davant de l'anunci de la reunió que es produirà aquest dimarts entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de Junts, Carles Puigdemont.
"Un govern de delinqüents, recolzat en delinqüents", ha criticat Garriga aquest dilluns en un missatge a 'X' recollit per Europa Press després de conèixer-se la trobada que se celebrarà a Brussel·les.
Aquest dilluns la Generalitat ha informat que Salvador Illa i Carles Puigdemont es reuniran en la delegació del Govern davant de la Unió Europea a Brussel·les a les 16.15 hores d'aquest dimarts.