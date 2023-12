Garriga (Vox) retreu que el PSOE "mai no ha defensat la gent obrera"

BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder del partit al Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, ha retret aquest dissabte que el PSOE "mai no ha defensat la gent obrera", i ha afegit textualment que sempre ha estat la crossa dels poderosos.

"El PSC mai no ha estat al costat de gent humil i de treballadors com vosaltres perquè l'única cosa que han fet ha estat promoure polítiques per empobrir-vos i que us costi cada dia més omplir la nevera o les cistelles de la compra", ha exposat en l'acte de Vox 'Contra la traïció del Partit Socialista' a Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Garriga ha afegit que el PSC "mai no ha defensat l'idioma comú de tots els espanyols perquè ha contribuït amb el separatisme a expulsar-lo de les aules i de les institucions públiques".

"No podrà acabar ni amb l'estat de dret, ni amb la nostra democràcia, ni amb la unitat nacional", ha dit sobre el president del Govern central, Pedro Sánchez, després dels acords del PSOE amb ERC i Junts.

L'"ÚNICA" ALTERNATIVA

Garriga ha assegurat que Vox és l'"única" alternativa política, després d'assenyalar el PP per pactar les comissions amb, al seu parer, els responsables del cop d'estat al Congrés dels Diputats i mantenir negociacions amb els socialistes.

A més, ha criticat la idea "que el Partit Socialista era l'alternativa al separatisme classista i que oferia un escut social, però l'única cosa que ha fet ha estat blindar els seus propis privilegis".