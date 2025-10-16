Garriga (Vox) qualifica de "terrorisme de carrer" les protestes a Barcelona

Acusa el PSOE d'haver "comprat el silenci" de Koldo García perquè no confirmi una suposada caixa B
BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat que durant les protestes d'aquest dimecres a Barcelona amb motiu de la vaga a favor de Palestina es van veure escenes de "terrorisme de carrer".
En una atenció als mitjans a Barcelona aquest dijous, ha sostingut que el que es va produir no eren manifestacions, ja que es tractava, segons ell, d'"individus que estaven cremant contenidors, tallant carrers i sobrepassant el dret a manifestació".
Preguntat per l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra i l'ús del gas pebre, ha dit: "No en van fer servir gaire els Mossos per dissoldre aquestes manifestacions", i ha lamentat que no s'hagin pronunciat sobre aquests fets el president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ni de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
"Si el dispositiu policial depengués de Vox, ja els asseguro que aquesta manifestació ens hauria durat 10 minuts, perquè nosaltres no tolerarem la violència de carrer ni el terrorisme de carrer", ha afegit.
CAS KOLDO
També s'ha referit a la citació de Koldo García, exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, davant el Tribunal Suprem, i ha assegurat que el PSOE "un cop més ha comprat el silenci" de García.
"Segurament han comprat el silenci de Koldo perquè no expliqui per què el president del Govern central rebia efectiu, i perquè no confirmi els indicis que el Partit Socialista tenia una caixa B i es finançava de manera il·legal", ha sostingut.
Ha assegurat que "a Vox no es fa servir efectiu" i que és la formació política més transparent actualment, i que els que han d'amagar coses són el PP i el PSOE, textualment.
Garriga ha sostingut que el PSOE "movia una quantitat d'efectiu que donaria per investigar i exigir tiquets i factures", i els ha acusat de no estar donant les explicacions que considera necessàries.