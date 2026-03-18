Garriga (Vox) qualifica Illa d'"estafa política" i li demana coherència per convocar eleccions

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha qualificat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'"estafa política" i li ha demanat coherència perquè convoqui eleccions després de la retirada del projecte de pressupostos.
"Vostè prometia ser alternativa i gestionar, i ni és alternativa ni està gestionant. Ha demostrat ser la pitjor estafa política dels últims temps, per tant, l'animo a que faci un exercici de coherència", ha sostingut en una intervenció en el ple del Parlament aquest dimecres.
"NO NOMÉS ÉS INCOMPETÈNCIA"
Garriga ha assegurat que "la mala gestió no només és incompetència manifesta, sinó que té una arrel política" i ha acusat Illa d'impulsar el fanatisme climàtic, intervenir el mercat de l'habitatge i perseguir la propietat privada o impulsar la immigració.
En aquest sentit, ha enumerat el que a parer seu han estat "col·lapses" a Catalunya com les infraestructures amb la crisi a Rodalies, el sistema sanitari i la vaga de metges, el sistema de protecció social i de dependència, la crisi del mercat de l'habitatge o la política migratòria.
"MISÈRIA COMPARTIDA"
Així, ha apuntat que el veritable lema del Govern és "la misèria compartida" i no la prosperitat compartida com defensava el PSC en campanya electoral, i ha afirmat que la meitat dels catalans tenen dificultats per arribar a final de mes.
"Vostè és un autèntic incompetent, senyor Illa. Perquè vostè, en matèria de gestió, no soluciona res. A l'inrevés, tot el que anava malament ho han agreujat", i l'ha acusat de fer el mateix que feia el govern d'ERC de Pere Aragonès.